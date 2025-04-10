Новый логистический комплекс построят в Балашихе 2025 году

Современный логистический комплекс, предназначенный для хранения и роботизированной обработки товаров, строится в Балашихе. Этот проект направлен на сокращение времени доставки продукции до покупателей и повышение эффективности логистических процессов.

В ходе выездного совещания глава городского округа Балашиха Сергей Юров посетил строительную площадку нового комплекса.

«Новый комплекс позволит сократить логистические затраты компании, а также ускорить сроки и повысить надежность доставки нашей продукции потребителям», — пояснил представитель компании-застройщика Алексей Прохоров.

В зоне хранения все операции будут выполняться автоматизировано, роботами. Они будут транспортировать коробки к конвейерной системе и сортировать их.

Строительство комплекса осуществляется в два этапа: первое здание планируется ввести в эксплуатацию к концу 2025 года, второе — в первом полугодии 2026 года. На данный момент на объекте трудятся около 250 человек. Завершены работы по возведению фундамента и инженерных объектов, а также проложены сети наружного пожарного водопровода, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации.