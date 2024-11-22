Новый логистический комплекс построили в Подольске

В Подольске завершили строительство нового логистического комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания «СМ-БИЗНЕС» получила разрешение на ввод в эксплуатацию нового логистического комплекса. Инвестиции в проект составили 250 миллионов рублей, а его реализация позволит создать 45 рабочих мест.

Двухэтажный комплекс площадью шесть тысяч квадратных метров возвели на промышленной территории в Коледино.