Новый логистический комплекс построили в Подольске
В Подольске завершили строительство нового логистического комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Компания «СМ-БИЗНЕС» получила разрешение на ввод в эксплуатацию нового логистического комплекса. Инвестиции в проект составили 250 миллионов рублей, а его реализация позволит создать 45 рабочих мест.
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