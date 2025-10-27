Новый логистический кластер откроют в Солнечногорске до конца года

Новый производственно-складской комплекс построят на территории логистического хаба группы компаний «Мультиколд» в Солнечногорске. На предприятии появится более 500 новых рабочих мест.

Подмосковье поставляет товары агропрома более чем в 80 стран мира и регулярно увеличивает объемы отгрузок. Сейчас регион входит в топ-3 России по стоимостному объему экспорта продукции АПК.

​«Регион занял первое место в стране по средней цене за тонну экспортируемой продукции, опередив Камчатский край. Мы планируем усиливать экспортный потенциал, в том числе благодаря активному развитию инфраструктуры, логистических кластеров, терминальных комплексов. Для экономики региона и страны в целом важно наращивать площади логистических центров, для увеличения отгрузочных мощностей, тем самым укрепляя роль агрохаба Центрального федерального округа», — отметил глава регинального Минсельхоза Сергей Двойных.

Новый складской комплекс в Солнечногорске запустят до конца этого года. Его площадь составит 45 тысяч паллетомест.

​«После выхода на полную мощность в 2027 году кластер будет способен обрабатывать до 2,9 миллиона тонн грузов в год и станет значимым экспортным хабом, ориентированным на поставки сельскохозяйственной и иной продукции в КНР, Иран, страны СНГ и Юго-Восточной Азии», отметил акционер группы компаний «Мультиколд» Малхаз Аллазов.