Новый логистический хаб создаст 72 рабочих места в Подольске

Новый логистический хаб для бизнеса построили в Климовске. Там будут ежегодно обрабатывать до двух миллиардов товаров. В комплексе создадут 72 рабочих места. Предприятие запустят в ближайшее время.

Как рассказали в региональном Мининвесте, в проект инвестируют около 750 миллионов рублей. Он направлен на расширение инфраструктуры контрактной обработки товаров.

Площадь хаба составила 25 тысяч квадратных метров. Он предназначен для приема, сортировки, хранения и переупаковки товаров.

«Здесь смогут формировать партии под требования заказчиков: менять тип поддонов, выполнять стрейчевание, проводить выборочную проверку качества складских запасов с переборкой, переупаковывать товар после хранения и транспортировки. Проектная мощность — до 7,5 миллиона единиц в сутки», — пояснили в ведомстве.

На предприятии создали 82 парковочных места, включая восемь для инвалидов и 29 — для грузовиков, а также открыли локальные очистные сооружения, котельную и КПП.

Застройщиком выступило предприятие, выпускающее бытовую химию и пластиковые преформы «Альфатехформ».