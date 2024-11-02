Новый логистический хаб для крупных товаров запустили в Солнечногорске

Компания Ozon начала доставку товаров покупателям из нового логистического комплекса в Солнечногорске. О запуске хаба сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем инвестиций оценивается в миллиард рублей. Только в закупку высокотехнологичного оборудования и создание собственных IT-систем для автоматизации производства Ozon инвестировал свыше 400 миллионов рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Работу хаба обеспечивают более 200 человек. После выхода на полную мощность здесь смогут обрабатывать до 12 тысяч крупногабаритных заказов в сутки.

«Наша цель — сделать доставку товаров максимально удобной и быстрой, а покупки — выгодными для жителей региона», — отметил генеральный директор Ozon Fulfillment Александр Гейль.

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