Новый логический комплекс достроят в Подольске во втором квартале 2026 года

Еще один логистический комплекс построят в Подольске. Он позволит региону расширить возможности хранения и распределения грузов. Открыть склад планируют в этом году.

Проект реализует компания «Соверайз». За ходом строительства следят инспекторы регионального стройнадзора.

Объект возведут на земельном участке площадью почти 18 тысяч квадратных метров. Размер самого склада превысит 2,5 тысячи квадратов. Здание спроектируют с учетом всех норм противопожарной безопасности и удобством подъездов.

Особенностью комплекса станет его многофункциональность. В нем обустроят складские зоны, комнаты отдыха, санузлы, гардеробные и столовые помещения.

Комплекс будет работать круглосуточно. Днем там планируют принимать крупные еврофуры с продукцией местных предприятий. Ночью грузы будут распределять среди конечных потребителей небольшими автомобилями.

«Такой график позволит минимизировать нагрузку на дорожную инфраструктуру города и снизить влияние транспортного потока на жителей близлежащих районов», — пояснили в ведомстве.

Строительство уже вышло на завершающую стадию. Открыть склад планируют в этом году.