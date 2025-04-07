Новый лесопарк появится в районе «Массовки» в Дедовске

Несколько лет назад в муниципальном округе Истра появился первый благоустроенный лесопарк со всеми коммуникациями, прокатом, ежедневной программой, лыжней и тропинками — «Шишкин лес». А вот в конце прошлого года приступили к работам в лесу в Истре, где будет лесопарк «Соколка». Третьим станет «Массовка». Проект пока находится на стадии проработки.

По плану обустроят дорожно-тропиночные сети с освещением, сделают пандусы на спуске с горы, лыжни и горки для зимнего отдыха, установят детскую и спортивную площадки, зону воркаута и памп-трека. Помимо этого, планируется создание смотровых площадок с качелями, гамаками, шезлонгами и амфитеатром, отдельной зоны для барбекю и площадки для выгула собак. Также для удобства отдыхающих на территории разместится павильон с кафе и прокатом различного инвентаря.

По задумке проектировщиков, будет сразу три входа в парк: со стороны улиц Красный Октябрь и Колхозная города Дедовск, а также деревни Черная. Закончить планируют через два года.