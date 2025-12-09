Новый лесопарк «Массовка» обустроят в Дедовске в 2026 году

Сейчас это просто лес в Дедовске, но уже в следующем году из него сделают современную площадку для прогулок, как и другие лесопарки округа. Его площадь составит больше 40 гектаров.

В следующем году здесь планируется обустроить освещенные дорожки и тропы, горки и лыжные трассы для зимнего отдыха, спортивные и детские площадки, памп-трек, воркаут и зону тихого отдыха с качелями и амфитеатром. Также обновленная «Массовка» порадует специальными местами для барбекю, площадкой для выгула собак, пунктом проката снаряжения и кафетерием. Причем вход в парк будет организован сразу с трех направлений: со стороны улиц Красный Октябрь и Колхозная, а также из деревни Черная.

В настоящий момент проводится подготовительная документационная работа, а само благоустройство «Массовки» планируется начать в весенне-летний период 2026 года.