Санитарное обновление леса проведут вблизи деревни Марково-Курсаково

Погибшие и поврежденные вредителями деревья начали убирать в 12-м квартале Истринского сельского участкового лесничества. Территорию площадью полгектара подготовят к будущим посадкам нового леса.
Сотрудники лесничества контролируют ход работ и следят за очисткой лесосек.
«Своевременная очистка позволит запланировать мероприятия по посадке нового леса», — рассказал участковый государственный инспектор по охране леса Истринского филиала «Мособллеса» Богдан Грещук.
С начала года сотрудники лесничества осмотрели 11 участков на площади 13,4 гектара, где в полном объеме провели оздоровительные мероприятия по сплошной санитарной рубке. На семи участках уже высадили новый лес.
Разведчики-нелегалы Дульцевы рассказали о тайном визите в Россию
Свыше 370 рекламных щитов убрали с деревьев в Сергиевом Посаде с января
Более 12 млн рублей собрали для бойцов СВО в Богородском округе
Пять новых молодых врачей приступили к работе в Богородском округе
В ЯНАО родившим до 30 лет женщинам выплатят по три миллиона рублей
Обманутая мошенниками звезда фильма «Москва слезам не верит» оказалась в больнице
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте