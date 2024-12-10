Санитарное обновление леса проведут вблизи деревни Марково-Курсаково

Погибшие и поврежденные вредителями деревья начали убирать в 12-м квартале Истринского сельского участкового лесничества. Территорию площадью полгектара подготовят к будущим посадкам нового леса.

Сотрудники лесничества контролируют ход работ и следят за очисткой лесосек.

«Своевременная очистка позволит запланировать мероприятия по посадке нового леса», — рассказал участковый государственный инспектор по охране леса Истринского филиала «Мособллеса» Богдан Грещук.

С начала года сотрудники лесничества осмотрели 11 участков на площади 13,4 гектара, где в полном объеме провели оздоровительные мероприятия по сплошной санитарной рубке. На семи участках уже высадили новый лес.