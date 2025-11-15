Новый лазерный станок установили на Коломенском заводе

На Коломенском заводе установили новый лазерно-наплавочный станок. Роботизированная установка для наплавки, которая предназначена для восстановления геометрии дорогостоящих деталей, появилась в механическом цехе № 10.

«Роботизированная установка будет применяться для ремонта и восстановления втулок и поверхностей блоков дизелей. При необходимости она позволяет легко устранить такие дефекты, как сколы, трещины, поры и задиры», — пояснили специалисты предприятия.

Суть технологии заключается в нанесении на обрабатываемую заготовку присадочного материала и дальнейшем его расплавлении лазерным лучом. Основной материал при этом подплавляется минимально, что практически не влияет на изменение его внутренней структуры. Установка выполняет наплавку в автономном режиме, а оператор станка может следить за процессом по видео в реальном времени.

«Завод приобрел робота, который может эффективно, быстро и качественно восстановить дорогостоящие детали. Производственный комплекс Коломенского завода продолжает пополняться высокотехнологичным оборудованием. И передовая техника, которая помогает решать все более широкий спектр задач, все в больших объемах появляется на предприятии», — отметили на Коломенском заводе.