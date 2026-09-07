Новый лазер поступил в урологическое отделение Раменской больницы

Урологическое отделение Раменской больницы оснастили российским тулиевым лазером. Оборудование закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Новая техника позволит хирургам проводить высокотехнологичные операции. Лазер оснащен функцией распознавания тканей: система определяет, твердая или мягкая ткань находится перед лазером, и при случайном смещении камня мгновенно останавливает излучение. Это обеспечивает безопасность пациента и снижает риск повторного возникновения болезни.

«Новый лазер оснащен инновационной функцией распознавания тканей, что обеспечивает полную безопасность пациенту во время дробления камней в почках и мочевыводящих путях. Лазер автоматически сканирует структуру объекта, находящегося непосредственно перед торцом хирургического волокна. Интеллектуальная система может мгновенно определять, какая ткань находится перед лазером — твердая или мягкая. Если во время дробления камень смещается и лазерное волокно случайно направляется на стенку органа, система мгновенно останавливает излучение», — рассказал заведующий урологическим отделением Раменской больницы Мерген Борисов.

Почти 90% вмешательств в отделении носят малоинвазивный характер. Доступ к очагу патологии осуществляется через естественные отверстия или точечные проколы. Восстановление занимает два-три дня, пациенты начинают ходить уже в первые сутки после процедуры.