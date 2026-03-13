Новый квартал построят в ЖК «Резиденции Сколково» в Одинцовском округе

Планируемое население в жилой застройке составит полторы тысячи человек. Первый корпус рассчитан на 341 квартиру и 176 кладовых. Кроме того, в нем запроектирована подземная парковка на 458 машиномест и 31 мотоместо. Второй корпус вместит 132 квартиры и 89 кладовых. Третий корпус — это еще 177 квартир и 118 кладовых.

Застройщик также предусмотрел социальную инфраструктуру — дошкольное образовательное учреждение и продовольственный магазин.

Согласно проекту, на фасадах предусмотрены балконы и террасы глубиной до 50 сантиметров без остекления. Пропорции и материалы ограждений изначально исключают возможность последующего остекления силами собственников. Специальные ниши под кондиционеры будут интегрированы в облик зданий и скрыты за решетками из горизонтальных металлических ламелей.