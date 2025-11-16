Новый купол с крестом установили на храме в честь иконы Божией Матери в Лобне

Торжественное мероприятие к установке большого золоченого купола с крестом на новом храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» прошло в Лобне. Участие в нем приняли будущие прихожане.

Возглавили молебен председатель Епархиального отдела строительства и реставрации Московской Митрополии протоиерей Афанасий Чорногуз, благочинный Лобненского благочиния протоиерей Михаил Трутнев и настоятель храмов Святителя Филарета Московского и Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радость» протоиерей Димитрий Григорьянц.

Участниками мероприятия стали жители Лобни, общественный деятель Николай Миньков и глава городского округа Лобня Анна Кротова.

После молебна собравшиеся приложились к кресту. Затем его установили на купол.

Специалисты устанавливали свод несколько часов с помощью специальной техники. Теперь купол будет виден пассажирам самолетов, заходящих на посадку в Шереметьево.