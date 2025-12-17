Новый культурный центр открыли в микрорайоне Восточный в Лобне
Торжественная церемония открытия центра «Красный АРТ» прошла 16 декабря. Это новое творческое пространство Дома культуры «Красная Поляна».
Историческое здание, в котором расположился центр, обновили накануне. На первом этаже разместился Музей и Детская школа мозаики священника Димитрия Котова. Ранее грант, полученный школой за победу во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», направили на преображение 85-летнего здания бывшей коррекционной школы.
В день открытия все желающие могли осмотреть студии рисования, музыкальные мастерские, тренажерный зал, арт-пространства и игровую зону.
Гости оставили пожелания новому культурному центру на новогодней елке. Первое оставила глава городского округа Лобня Анна Кротова.
Участники открытия приняли участие в творческих мастер-классах. Также на мероприятии выступили коллективы дома культуры.