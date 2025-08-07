Новый культурно-спортивный центр откроют в Богородском округе в сентябре

В Буньковском сельском культурно-спортивном комплексе идут активные работы по обновлению. Благодаря государственной программе «Культура и туризм Подмосковья» и финансированию из бюджета региона, комплекс станет более современным и удобным для жителей и гостей деревни.

На данный момент завершен первый этап обновлений. Производилась замена кровли и отмостки, что значительно улучшило внешний вид здания. Впереди остаются работы по ремонту фасада и внутренних помещений. Все мероприятия проходят с вниманием к деталям, чтобы создать комфортные условия для занятий и досуга местных жителей.

Заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов контролирует выполнение работ, которые планируют завершить к концу сентября. После этого обновленный комплекс вновь откроет свои двери, подготовив праздничную программу для всех желающих.

Местные жители с нетерпением ждут этого события, ведь в комплексе действуют 24 клубных формирования и спортивные секции, в которые записались более 400 человек — от четырехлетних детей до самых пожилых участников, достигших 86-летнего возраста.