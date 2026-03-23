Новый кулинарный бренд представили в Наро-Фоминском округе

Продукцию под названием «Нарский крендель» представили на заседании совета Торгово-промышленной палаты городского округа. В год 100-летия Наро-Фоминска эта новинка станет узнаваемым символом округа и весомым вкладом в идентичность территории.

Старорусский рецепт восстановила и несколько месяцев доводила до совершенства кондитер Ольга Жиляева.

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ рассказал, что активно ведется подготовка к юбилею города.

«В конце мая примем большое количество гостей — формируем программу, усиливаем площадки, создаем условия, чтобы предприниматели могли заявить о себе. Наша задача — показать округ через конкретные продукты, сервис и качество», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Роман Шамнэ отметил хорошие результаты бизнеса в Наро-Фоминском округе. Предприниматели обеспечивают рабочие места, формируют доходную часть бюджета и поддерживают социальные проекты, в том числе помогают участникам специальной военной операции. Глава муниципалитета обсудил с заместителем председателя Московской областной думы Олегом Рожновым меры поддержки бизнеса и решения по снижению административной нагрузки, чтобы предприниматели могли развиваться и масштабировать свои проекты.