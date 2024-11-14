Новый кружок по рукоделию открыли в клубе «Активное долголетие» в Куровском

Пенсионеры из Орехово-Зуевского городского округа начали осваивать новую технику рукоделия. С помощью фелтинга можно создавать любые изделия из шерсти.

Техника позволяет делать одежду, обувь, игрушки, картины и предметы декора. Участники клуба «Активное долголетие» из города Куровское буду осваивать при этом два способа фелтинга — сухой и мокрый.

Такие занятия развивают мелкую моторику и улучшают координацию движений, активируют мозговую деятельность, снижают риск развития деменции. Кроме того, рукоделие дает возможность выражать свои мысли и эмоции, чувствовать себя полезными и поддерживать интерес к жизни.

Организаторы отметили, что занятия уже пользуются популярностью среди активистов клуба.

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