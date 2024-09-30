Новый крест установили и освятили в Никольском храме в Подольске

В Никольском храме Подольска в деревне Стрелково освятили новый крест. Его установили по благословению архиепископа Подольского и Люберецкого, высокопреосвященнейшего Аксия.

Крест освятили после Божественной литургии. Событие стало важной часть реставрационных работ в Никольском храме. Средства собирали местные жители, трудовые коллективы и храмы Подольского благочиния.

Реставрация позволит сохранить историческое наследие. Никольский белокаменный храм возвели в 1703 году, однако первые упоминания о нем относят к 1672 году. Он был устроен для явленного образа святителя Николая, который приплыл в Стрелково по реке Пахре.

В настоящее время Никольский храм — жемчужина Подолья. Здесь находятся мощи святого, работает Воскресная школа и музей.

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