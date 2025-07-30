Новый крест для колокольни Успенского собора освятили в Звенигороде

Настоятель Успенского собора на Городке отец Иероним освятил новый крест. Его сделали специально для колокольни храма.

Реставрация звонницы началась в 2024 году. Ее построили в 1820 году, но она уцелела до наших дней. Сохранились даже кирпичная кладка и часть деревянных конструкций. Сгнившие балки из дерева заменили на новые. До конца лета звонницу восстановят полностью.

Сейчас с исторической точностью восстанавливают цоколь. Многие его блоки сместились, появились щели.

При восстановлении юго-восточной части цоколя обнаружили миниатюрное изображение. Оказалось, что оно представляет огромную историческую ценность. Это граффито XIV века. На нем изображен расцветший шестиконечный православный крест на ступенчатой Голгофе. Сейчас специалисты Всероссийского общества охраны памятников и реставраторы исследуют находку на территории Успенского собора.

Успенский собор в Звенигороде — один из немногих памятников раннемосковского зодчества. Он входит в число объектов культурного наследия России. Реставрация памятника шла более 10 лет за счет пожертвований прихожан.