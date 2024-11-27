Новый краеведческий проект появился в Богородском округе

С помощью интерактивной книги можно узнать о своей малой родине в игровой форме. Ее уже получили все первоклассники муниципалитета. Также по ней было проведено более 20 уроков краеведения в школах, домах культуры и библиотеках. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Также готовится к выпуску краеведческая игра «Мое путешествие по Богородскому краю», играя в которую участники смогут совершить путешествие не только по нашему округу, но и ближайшим городам Восточного Подмосковья. Ее планируется выпустить к Новому году.

Центр поддержки социальных и общественных инициатив начал свою работу в 2013 году. Основной целью центра было объединить усилия различных групп граждан, используя лучшие практики и эффективные решения, для воплощения важных и насущных задач, направленных на улучшение жизни Богородского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

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