Новый краеведческий проект презентовали в Ногинске

Фото: Телеканал «360»

Центр поддержки инициатив и Московский государственный строительный университет презентовали новый краеведческий проект в Богородском округе. Он призван сохранить исторические и культурные данные, а также помочь в создании новых туристических маршрутов.

К реализации проекта привлекли краеведов, студентов и преподавателей Ногинского филиала Московского государственного строительного университета. Они проанализировали промышленные и архитектурные объекты округа и предложили создать новую информационную платформу. Там будут описаны все достопримечательности и туристические маршруты.

«Исследования показали, что Богородская земля имеет большой культурно-исторический потенциал. Это может лечь в основу создания материалов для развития туризма и различных направлений бизнеса. Этот проект стал  пилотным. И особенно приятно, что в качестве объекта исследования выбран Ногинск, история которого начинается с XIV века», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Участники встречи отметили, что проект могут взять на заметку и другие округа Московской области.

Фото: Телеканал «360»
1/4
Фото: Телеканал «360»
2/4
Фото: Телеканал «360»
3/4
Фото: Телеканал «360»
4/4

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360»

Приравнять к террористам и лишить прав. В Госдуме захотели жестче наказывать пьяных водителей

Ежегодную спартакиаду «Комус» провели в Лужниках

МММ на новый лад. За что украинки продают жизни своих мужчин

Патриотическая акция «Судьба человека» прошла в Подмосковье

Вода, компас и телефон. Какие вещи необходимо взять с собой на прогулку в лес

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте