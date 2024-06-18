Новый краеведческий проект презентовали в Ногинске
Центр поддержки инициатив и Московский государственный строительный университет презентовали новый краеведческий проект в Богородском округе. Он призван сохранить исторические и культурные данные, а также помочь в создании новых туристических маршрутов.
К реализации проекта привлекли краеведов, студентов и преподавателей Ногинского филиала Московского государственного строительного университета. Они проанализировали промышленные и архитектурные объекты округа и предложили создать новую информационную платформу. Там будут описаны все достопримечательности и туристические маршруты.
«Исследования показали, что Богородская земля имеет большой культурно-исторический потенциал. Это может лечь в основу создания материалов для развития туризма и различных направлений бизнеса. Этот проект стал пилотным. И особенно приятно, что в качестве объекта исследования выбран Ногинск, история которого начинается с XIV века», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.
Участники встречи отметили, что проект могут взять на заметку и другие округа Московской области.
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