Новый краеведческий проект презентовали в Ногинске

Центр поддержки инициатив и Московский государственный строительный университет презентовали новый краеведческий проект в Богородском округе. Он призван сохранить исторические и культурные данные, а также помочь в создании новых туристических маршрутов.

К реализации проекта привлекли краеведов, студентов и преподавателей Ногинского филиала Московского государственного строительного университета. Они проанализировали промышленные и архитектурные объекты округа и предложили создать новую информационную платформу. Там будут описаны все достопримечательности и туристические маршруты.

«Исследования показали, что Богородская земля имеет большой культурно-исторический потенциал. Это может лечь в основу создания материалов для развития туризма и различных направлений бизнеса. Этот проект стал пилотным. И особенно приятно, что в качестве объекта исследования выбран Ногинск, история которого начинается с XIV века», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Участники встречи отметили, что проект могут взять на заметку и другие округа Московской области.