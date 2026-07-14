Новый краеведческий маршрут представят в Одинцове 18 июля

Любителей истории приглашают на новый краеведческий маршрут по Одинцовскому округу. Участники смогут посетить заброшенный пансионат «Полушкино», бывший пионерский лагерь «Чайка» и памятное место, связанное с битвой за Москву.

Активисты Краеведческого общества продолжают развивать сеть авторских маршрутов, знакомящих жителей и гостей округа с малоизвестными историческими объектами. Очередная экскурсия состоится 18 июля и объединит сразу несколько интересных точек.

Особое внимание организаторы уделят заброшенному пансионату «Полушкино», построенному в 1940 году в стиле классицизма. Участники смогут осмотреть сохранившиеся помещения здания, пройти по этажам, увидеть колоннады, балконы, крышу и подвальные помещения, а также узнать, как менялась судьба этого объекта на протяжении десятилетий.

Программа прогулки включает посещение бывшего пионерского лагеря «Чайка», где до наших дней сохранились элементы советского декоративного оформления, в том числе мозаичные композиции. Маршрут также пройдет через памятник на рубеже битвы за Москву.

Протяженность пешего маршрута составит около 3,5 километра, а продолжительность экскурсии — примерно три часа. Для участия требуется обязательная предварительная регистрация. Сбор группы назначен на 10:30 на парковке возле участка № 9 поселка санатория «Полушкино».