Новый котел запустят в котельной микрорайона Цемгигант в Воскресенске

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин посетил котельные двух микрорайонов в Воскресенске. В Цемгиганте закончили сборку нового котла, его запустят в течение двух-трех недель.

Котельные в микрорайоне Лопатинский и Цемгигант осмотрел руководитель муниципалитета Алексей Малкин.

В Лопатинском сейчас проводят пуско-наладочные работы на новой блочно-модульной котельной.

«Также идут профилактические работы на старой, действующей, котельной. В связи с этим приостановили подачу горячей воды и отопления в дома микрорайона. В ближайшие часы работы завершат и ресурсы восстановят», — сказал Алексей Малкин.

Сразу после начала подачи тепла бригады управляющих компаний и «Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы» готовы выезжать при необходимости на развоздушивание системы.

На котельной по улице Мичурина собрали новое оборудование. Рабочие сейчас опрессовывают котел и устанавлиают экономайзер.

«Надеемся, что специалисты в течение двух-трех недель завершат работы и запустят новый котел. Другие котлы работают в штатном режиме, для поддержания температурного режима их достаточно. Также в микрорайоне Цемгигант на улице Беркино установили две передвижные блочно-модульных котла», — отметил руководитель муниципалитета.

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