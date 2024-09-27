Новый котел отопления соберут в Дубне к декабрю 2024 года

В городском округе Дубна уже закупили 90% оборудования для сборки нового котла отопления. Его запустят к концу 2024 года.

Сейчас рабочие монтируют каркас топки котла. На днях привезли и новый вентилятор, который только предстоит установить.

«Сейчас задача монтажной группы смонтировать каркас, потом коллектора и между ними трубы соединять», — пояснил главный инженер компании «Энергия-Тензор» Юрий Прохоров.

Котел обеспечит Дубну горячей водой, а в зимой станет важной частью системы отопления. Отопительный сезон в округе стартует без новой котельной: ее соберут к декабрю, это предусмотрено графиком работ. На обеспечении теплом жителей это никак не скажется.

«Оборудование приходило из города Бийска, боялись, что будут риски с поставками, но все поставляется, монтаж идет согласно графику», — подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Вместе с тем на улице Энтузиастов обновляют тепловые сети, здесь увеличили количество рабочих.

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