Новый корпус ЖК «Ривер Парк» в Королеве поставили на кадастровый учет

В городском округе Королев на кадастровый учет поставили новый корпус жилого комплекса «Ривер Парк». Для будущих собственников это означает возможность официально оформлять квартиры в собственность, прикрепляться к медицинским учреждениям, записывать детей в учебные заведения, а также совершать юридические процедуры.

Постановка нового 19-этажного корпуса на учет стала возможной благодаря скоординированным действиям Министерства жилищной политики Московской области и регионального управления Росреестра.

Строение площадью более 11 тысяч квадратных метров расположено в микрорайоне Первомайский на Советской улице. В корпусе 278 квартир, а первый этаж отведен под коммерческие помещения — со временем там появятся кафе, офисы и другие точки.

Дворы уже благоустроили, там расположили современные игровые комплексы и уютные зоны отдыха. В проекте также предусмотрен подземный паркинг на 157 автомобилей.

Комплекс «Ривер Парк» задуман как пространство для комфортной жизни в зеленом районе. В проекте учтены интересы самых разных категорий жильцов: от молодых семей до тех, кто работает или учится в столице. Дома возводят по монолитно-кирпичной технологии.