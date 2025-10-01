Еще один корпус ЖК «Новая Рига» в Красногорске поставили на кадастровый учет

Корпус 1.8 в жилом комплексе «Новая Рига» получил кадастровый номер. Это означает, что жильцы могут приступить к оформлению права собственности.

Будущие владельцы квартир получат возможность прикрепляться к поликлинике, записывать детей в школы и детские сады, а также решать другие юридические вопросы.

Совсем скоро в новый дом переедут 829 семей.

Решение о постановке корпуса на кадастровый учет стало результатом работы Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.

Здание расположено на улице Романовской в деревне Глухово в Красногорске. Его площадь превышает 52 тысячи квадратных метров.

Возведение корпуса 1.8 стало заключительным этапом комплексной застройки территории, которой занимается группа компаний «Гранель». Всего в рамках проекта в эксплуатацию ввели девять домов, рассчитанных на 6174 квартиры.

Для юных жителей уже построили два детских сада на 550 мест и школу, где смогут учиться 1150 детей. На первых этажах домов открылись магазины, кафе, пекарня, аптека, дом быта, пункты выдачи интернет-заказов и прочие объекты повседневного сервиса.

Сейчас к концу подходит строительство поликлиники на 150 посещений в смену.

Жилой комплекс расположен в 11 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе.