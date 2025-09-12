Новый корпус Внуковской школы в Дмитрове достроят в 2026 году

Внуковскую школу реконструируют в Дмитрове к 2026 году. Новый учебный корпус будет рассчитан на 350 мест.

Общая готовность работ на объекте уже превысила 35%. На площадке трудятся 45 рабочих и три спецмашины. Сейчас они занимаются кладкой перегородок, монтажом вентиляционных коробов, а также обустраивают фасад и другие элементы здания.

В новом корпусе обустроят учебные классы, спортивный и актовый залы, а также столовую, библиотеку, мастерские и другие помещения. На территории установятся игровые и спортивные площадки, места отдыха и зоны для проведения мероприятий. Основное здание школы также обновят.

Работы ведут за счет регионального бюджета по госпрограмме.