Новый корпус Внуковской школы построят в Дмитрове в 2026 году

Пристройка на 350 мест будет отвечать всем современным требованиям комфорта и безопасности. На стройплощадке побывал с проверкой временно исполняющий обязанности главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Специалисты уже завершили основные монолитные работы и приступили к подготовительным мероприятиям. Завершить монтаж кровли необходимо до наступления холодов. На этажах рабочие занимаются стяжкой полов, монтажом инженерных коммуникаций и установкой оконных конструкций.

Михаил Шувалов напомнил подрядчику о необходимости обеспечения высокого качества строительных работ. Он также предложил привлечь молодого, но уже известного художника-монументалиста Алексея Шилова для создания внутри пристройки росписей на тему истории Дмитровского края.

Новый корпус Внуковской школы планируют открыть в следующем году.

«Это современное образовательное пространство, которое создаст комфортные условия для обучения школьников и работы педагогов. Держу этот важный проект на особом контроле», — отметил Михаил Шувалов.