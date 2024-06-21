Новый корпус Внуковской школы построят в Дмитрове к 2025 году

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Новый корпус на 350 мест построят в Дмитрове рядом с Внуковской школой. Работы планируют завершить в 2025 году.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, сейчас на площадке ведут подготовительные работы. Территорию готовят для обустройства фундамента.

В новом корпусе разместят учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, столовую. На территории будут детские площадки, места отдыха и проведения мероприятий. Основное здание учреждения тоже обновят. Там заменят кровлю и окна, а также утеплят фасад.

Работы проведут по госпрограмме за счет бюджетных средств.

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