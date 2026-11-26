Строительство нового спального корпуса на территории загородного комплекса «Яхонтовый лес» вблизи деревни Жилино планируют завершить до конца года. Сейчас готовность объекта составляет 99%. За ходом работ следит Главгосстройнадзор Московской области.

Четырехэтажное здание общей площадью более 2,5 тысячи квадратных метров рассчитано на 64 человека. В корпусе оборудуют 32 номера: одноместные, двухместные и трехместные. Также проект предусматривает благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Комплекс «Яхонтовый лес» расположен в сосновом бору недалеко от Ногинска. На его территории находятся озеро с оборудованным пляжем, детские и спортивные площадки, поле для мини-гольфа, русская баня и соляная комната. В теплое время года посетители могут взять напрокат велосипеды, а зимой для гостей работает каток.

Генеральным подрядчиком строительства выступает «СМУ-5».