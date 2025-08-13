Новый корпус центра образования № 5 в Ногинске откроют к 1 сентября

В Ногинске на улице Кирова завершают реконструкцию Центра образования № 5 имени Героя России Максима Сураева. У школы появился новый корпус на 950 мест, который откроют 1 сентября, рассказали подмосковном Минстрое.

На данный момент стройготовность объекта составляет 90%.

«Ведется пусконаладка инженерных сетей, сборка и расстановка мебели. На прилегающей территории ведутся работы по благоустройству и озеленению территории», — говорится в сообщении.

Новый корпус площадью свыше 12 тысяч квадратных метров включает отдельные секции для начальной, основной и старшей школы. В них будут располагаться аудитории, учебно-лабораторные кабинеты, универсальные классы, медицинский блок, спортивные и концертные залы, библиотека и столовая.

В ведомстве отметили, что на территории образовательного учреждения скоро появится спортивная инфраструктура: стадион с беговыми дорожками, площадки для игры в волейбол и баскетбол и зоны отдыха.

Работы проводятся по госпрограмме Подмосковья за счет средств бюджета.