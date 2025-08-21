Новый корпус Центра образования № 5 откроют в ногинске к сентябрю

Новый корпус Центра образования № 5 имени Героя России Максима Сураева откроется в Ногинске в сентябре. Он рассчитан на 950 учеников.

Здание находится на улице Кирова в Ногинске. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию, рассказали в областном Минстрое.

По словам главы ведомства Александра Туровского, площадь постройки превысила 12 тысяч квадратных метров. Там обустроили классы начальной, средней и старшей школы, а также универсальные кабинеты, спортивный и актовый залы, библиотеку, столовую и медицинский блок.

Работы провели в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».