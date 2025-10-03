Новый корпус «Софьинской школы» в Раменском построят в 2027 году

В Раменском городском округе начался подготовительный этап к строительству нового корпуса «Софьинской школы». В здании одновременно смогут разместиться 200 учеников.

Работы проведут в рамках государственной программы региона за счет областного бюджета.

«Подрядчик ведет установку ограждающих конструкций, установлен паспорт объекта, ведется обустройство мест складирования материалов», — пояснил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

В новом здании разместят современные учебные классы и мастерские, помещения для кружков, спортивный зал, информационно-библиотечный центр и административные кабинеты.

Корпус адаптируют для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Благоустройство территории также станет частью проекта — возле здания создадут спортивное ядро, зоны отдыха и площадки для проведения общешкольных мероприятий.

Завершить строительство и открыть новый корпус планируется в 2027 году.