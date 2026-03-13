Новый корпус Софьинской школы в Раменском достроят к 2027 году

Новый учебный корпус Софьинской школы в Раменском построят к 2027 году. Он будет рассчитан на 200 мест.

Подрядчик уже приступил к работам на объекте. Сейчас там ведут армирование фундаментной плиты. Как рассказали в областном Минстрое, в новом корпусе разместят учебные классы, мастерские, помещения для ружков, спортзал, библиотеку и административные помещения.

«Новый учебный корпус будет адаптирован под обучение детей с ограниченными возможностями. На прилегающей территории появится спортивное ядро, а также зоны для отдыха и проведения общешкольных мероприятий», — пояснили в министерстве.

Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».