Новый корпус школы в селе Софьино построят в 2027 году

В государственную программу Московской области включен новый проект — реконструкция здания «Софьинской школы» с пристройкой на 200 мест в селе Софьино Раменского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.

Объект вошел в областную программу строительства социальной инфраструктуры. Сейчас в образовательном учреждении завершили проработку земельного участка, и теперь ведется подготовка конкурсной документации для выбора подрядчика.

Согласно проекту, новый корпус школы будет рассчитан на 200 мест и включит учебные классы, актовый и спортивный залы, библиотеку, столовую и медкабинет. Территорию также благоустроят — там появятся площадки для игр и спорта. Открытие школы запланировано на 2027 год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».