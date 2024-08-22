Пристройку к Молоковской школе в Ленинском округе откроют в сентябре

Новый корпус разгрузит основное здание учреждения и позволит отказаться от второй смены для более чем 300 детей из средней школы. Вторая смена в Молоковской школе пока сохраняется только для вторых и третьих классов. Однако этот вопрос решат после открытия еще одной школы в Ново-Молоково. Ее строительство началось в 2024 году.

«Это долгожданный объект, его ввода наши жители ждут с 2016 года. Вместе с застройщиком и при содействии правительства Московской области мы сделали все от нас зависящее, чтобы в новом учебном году дети пришли сюда учится», — отметил Каторов.

Для работы в новом здании же набран штат преподавателей. Там также установлена мебель, сантехника, оборудование в пищеблоке и столовой, благоустроен двор.

«К 1 сентября мы также откроем две большие школы — на 1550 мест и на 1500 мест — в „Южной Битце“ и „Восточном Бутово“. А до конца 2024 года — еще три школы общей вместимостью 3,3 тысячи учащихся — в „Пригороде Лесное“, в Ермолино и в Коробово», — добавил глава округа.

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