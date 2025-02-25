Новый корпус школы № 36 открыли в поселке Нагорное
Новый корпус школы № 36 открыли в поселке Нагорное в Мытищах. Там установили технику, обустроили мастерские, столовую, спортзалы и библиотеку.
Новый корпус школы оснастили современным оборудование, в том числе 3D-принтерами. Ученики будут учиться конструировать и программировать дроны, а также осваивать робототехнику и многое другое.
«Эта школа стала местом, где хочется учить и учиться. И мы со своей стороны сделаем всё для того, чтобы наши дети открывали для себя новые горизонты», — сказала директор школы Нина Данилина.
В школе обустроили лаборатории, мастерские, библиотеку, спортивные залы, столовую и многое другое.
На территории провели благоустройство.
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