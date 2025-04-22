Новый корпус школы № 29 в Подольске построят к 1 сентября

В Подольске продолжают возводить пристройку на 200 мест к школе № 29 имени П.И. Забродина. Проведение работ на объекте проверили сотрудники Главгосстройнадзора Московской области.

После завершения строительства школу смогут посещать 825 учеников.

Сейчас работы выполнены на 40%. Специалисты приступили к утеплению стен и монтажу инженерных сетей на внешней части здания.

Внутри оборудуют комфортные учебные классы, медицинский блок, спортивный зал и библиотеку. Территорию вокруг учебного заведения также благоустроят, создав беговые дорожки, полосы препятствий, игровые зоны, экологическую тропу, плодово-ягодный питомник и другие пространства.

Школу расширяют по национальному проекту «Молодежь и дети» и региональной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

Работы планируют завершить в третьем квартале текущего года.