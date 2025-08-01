Новый корпус школы №15 откроют в Железнодорожном 1 сентября

В микрорайоне Железнодорожный в городском округе Балашиха завершается подготовка к открытию современной школы на 1320 учеников. Образовательное учреждение, которое войдет в состав школы № 15 под руководством директора Ольги Котиевой, готово предложить учащимся все необходимое для качественного обучения и всестороннего развития.

Школа оборудована по последнему слову техники: просторные учебные классы, современная столовая и вместительный актовый зал на 600 мест создадут комфортные условия для образовательного процесса.

Для физического развития учащихся предусмотрены два спортивных зала, стадион и детская игровая площадка. Особое внимание уделят цифровым технологиям — в школе откроют специализированный IT-клуб.

Новый корпус, который откроют 1 сентября, позволит решить важную задачу — полностью ликвидировать вторую смену в основном здании, что значительно улучшит условия обучения для всех учащихся.