Новый корпус школы №1 в Королеве построят к 1 сентября
В Королеве продолжают возводить пристройку к зданию школы № 1. Новый корпус сможет вместить 400 учеников.
В Министерстве строительного комплекса Подмосковья уточнили, что выполнена почти половина работ.
«Строители ведут устройство наружных стен, монтаж инженерных систем, кладку внутренних перегородок. Скоро приступят к отделочным работам», — пояснили в ведомстве.
Внешне корпус будет напоминать Международную космическую станцию. Строительство осуществляют по госпрограмме за счет средств бюджета Московской области.
Работы планируют завершить к 1 сентября.