Новый корпус школы №1 в Королеве построят к 1 сентября

В Королеве продолжают возводить пристройку к зданию школы № 1. Новый корпус сможет вместить 400 учеников.

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья уточнили, что выполнена почти половина работ.

«Строители ведут устройство наружных стен, монтаж инженерных систем, кладку внутренних перегородок. Скоро приступят к отделочным работам», — пояснили в ведомстве.

Внешне корпус будет напоминать Международную космическую станцию. Строительство осуществляют по госпрограмме за счет средств бюджета Московской области.

Работы планируют завершить к 1 сентября.