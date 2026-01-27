Новый корпус школы № 9 в Одинцове достроят к 2027 году

Пристройку к школе № 9 на Северной улице в Одинцове откроют к 2027 году. Там создадут современные образовательные пространства, мастерские, информационно-библиотечный центр и актовый зал.

Новый корпус школы позволит учреждению дополнительно принять 550 ребят. Это особенно важно для растущего микрорайона, отметили в областном Минстрое.

Сейчас готовность объекта составляет порядка 30%. На площадке трудятся 105 человек и спецтехника. Площадь здания превысит девять тысяч квадратных метров.

В здании обустроят учебные классы, мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивный залы, а также библиотеку, столовую и медкабинет.

«Строительство нового корпуса — долгожданный проект для Одинцово. Он позволит снизить перегруженность существующей школы, с создать современные образовательные пространства, обеспечить детей из близлежащих микрорайонов местами в шаговой доступности от дома», — отметили в ведомстве.

Работы ведут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».