Новый корпус школы № 9 открыли в микрорайоне Клубничное поле в Одинцове

Новый учебный корпус школы № 9 имени маршала Неделина открылся в жилом комплексе «Одинград. Квартал Семейный». Учреждение стало самым большим из открытых в Одинцовском округе в этом году.

Школа построена и оборудована группой компаний «Вектор» в рамках комплексного развития территории. Новое здание стало частью образовательного кластера микрорайона вместе с еще двумя детскими садами.

Внутри школы разместились просторные классы, библиотечно-информационный центр, мастерские, актовый зал, два спортзала и столовая на 550 мест. Прилегающая территория благоустроена — здесь есть площадки для подвижных игр, тренировок и тихого отдыха.

День знаний в новом учреждении прошел с размахом. За парты сели больше тысячи учеников. Присутствовали на открытии корпуса депутат Государственной думы Денис Майданов и олимпийская чемпионка Лариса Лазутина.