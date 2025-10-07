Новый корпус школы № 7 в Долгопрудном построят в 2028 году

В Долгопрудном начались подготовительные работы к возведению нового корпуса школы № 7 для 1500 учеников. Его построят рядом с действующим зданием образовательного учреждения на Лихачевском шоссе.

Подрядчик уже проводит вынос инженерных коммуникаций из зоны застройки.

«Это стандартная процедура на начальных этапах строительства, позволяющая начать работы без помех со стороны существующих сетей», — пояснил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Новый корпус площадью более 20 тысяч квадратных метров соединят с действующим зданием школы теплым переходом.

В современном образовательном учреждении предусмотрят блоки для начальной, основной и старшей школы, просторные входные зоны с гардеробными и зоной ожидания, актовый зал на 600 человек, многофункциональные спортивные залы, медицинский блок, библиотечно-информационный центр, пищеблок с обеденной зоной, а также административные и общие помещения.

Проект реализуют в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета.

Завершить строительство и ввести новый корпус в эксплуатацию планируют в 2028 году.