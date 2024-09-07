Новый корпус школы № 3 в Чехове построят к 1 сентября 2025 года

Строительная готовность нового корпуса сейчас достигла 20%. На площадке трудятся 20 рабочих, шесть инженерно-технических работников, задействовано две единицы строительной техники.

Сейчас специалисты бетонируют покрытие спортзала, возводят наружные стены третьего этажа. Ход работ проинспектировал по поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина его заместитель Артем Попов.

Новый корпус будет рассчитан на 200 учебных мест. После того, как его введут в эксплуатацию, суммарная вместимость школы составит 860 мест. Открыть корпус планируют 1 сентября следующего года.

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