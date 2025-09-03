Новый корпус школы № 3 открыли в Чехове в День знаний

Торжественное мероприятие прошло во время линейки на 1 сентября. Первыми в новый корпус вошли самые юные школьники, а также почетные гости.

Глава округа Чехов Михаил Собакин совместно с депутатом Московской областной Думы Татьяной Карзубовой и паралимпийским чемпионом Михаилом Терентьевым приняли участие в церемонии открытия нового корпуса средней школы № 3.

Дополнительную пристройку к образовательному учреждению возвели в кратчайшие сроки при поддержке губернатора Московской области. Благодаря новому корпусу на 220 мест школа № 3 впервые за свою историю будет учиться в одну смену.

Глава округа поздравил коллектив школы, учеников и родителей с началом нового учебного года и новосельем.

«Ребятам — успехов в учебе и новых знаний, которые позволят им открыть для себя новые миры и значительно расширить свой кругозор. Педагогам — усидчивых учеников, благодарных родителей и профессиональных достижений. А родителям — терпения и веры в своих детей», — пожелал Михаил Собакин.

В честь праздника все ученики начальной школы получили от губернатора Андрея Воробьева сладкий подарок — мороженое.