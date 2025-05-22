Новый корпус школы № 3 откроют в Чехове в 2025 году

На данный момент силами 105 строителей и пятью единицами техники ведется укладка плитки, монтаж инженерных сетей, штукатурка, оформление фасадов, а также благоустройство территорий. Ранее выполнялись работы по кладке наружных стен третьего этажа, бетонированию покрытия спортивного зала, а также по устройству уклонообразующего слоя из керамзита.

Трехэтажный корпус школы № 3 на улице Лопасненская откроет свои двери для 200 учеников. Здесь обустроят учебные кабинеты, актовый зал, два спортзала, читальный зал с IT-зоной, а также административные помещения. На прилегающей территории появятся спортивные и рекреационные зоны.

Открытие нового корпуса школы № 3 запланировано на 1 сентября 2025 года. Реализация проекта проходит в рамках государственной программы Московской области «Молодежь и дети».