Новый корпус школы № 3 откроют в Чехове 1 сентября

Строительство нового корпуса школы № 3 близится к завершению. Здание площадью более четырех тысяч квадратных метров рассчитано на 200 мест.

«Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева мы смогли обеспечить наших детей комфортными условиями обучения в рамках масштабной программы по развитию образовательной инфраструктуры в Московской области», — отметил глава округа Чехов Михаил Собакин.

Корпус откроет двери для учащихся уже 1 сентября 2025 года. Благодаря новым детским и спортивным площадкам здесь смогут реализовать проект «Школа полного дня». Он подразумевает создание новой модели образовательной организации с единой современной экосистемой, объединяющей образовательный, развивающий, оздоровительный процессы.

«Школа полного дня» — это прежде всего ответ на социальный запрос родителей и общества, когда в рамках одного учреждения ребенок в течение дня находится под присмотром педагогов, обеспечен питанием, имеет возможность приготовить письменные домашние задания, посетить секции и кружки и, что самое главное, — находится в безопасности. Основная задача проекта — занять ребенка с максимальной пользой для него самого.