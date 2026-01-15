Новый корпус школы № 16 в Подольске построят до конца года
Учебный блок школы № 16 продолжают строить в Подольске. В здании одновременно смогут разместиться 580 учеников.
Сейчас в пристройке, которая состоит из трех корпусов разной этажности, продолжаются облицовка фасадов, отделка помещений и монтаж инженерных коммуникаций.
Площадь уже существующего здания превышает 3,5 тысячи квадратных метров, а пристройки — восемь тысяч.
На уровне второго этажа разместили стеклянный переход, который свяжет новый корпус с уже действующим.
В первом блоке будут находиться основная входная группа, библиотека, читальный зал, IT-зона, актовый зал, пищеблок и столовая.
Во втором расположат кабинеты для учеников средней и старшей школы, административные и вспомогательные помещения.
Третий блок будет состоять из спортивного зала, мастерских и классов для занятий по кулинарии.
Кроме того, запланировано благоустройство прилегающей территории, где появятся игровые площадки с прочным покрытием и газоном, детские тренажеры и теневые навесы.
Строительство проводят за счет бюджетных средств по государственной программе Московской области.
Завершить работы планируют до конца года.