Новый корпус школы № 16 в Подольске откроют к сентябрю 2026 года

На Народной улице в Подольске строят новый учебный блок школы № 16. Завершить работы планируют к следующему сентябрю, рассказали в подмосковном Минстрое.

Рабочие уже возвели монолитные конструкции и ведут устройство фасадов, кладку стен и перегородок, наружных сетей, а также готовят территорию под благоустройство. Общая стройготовность объекта на сегодняшний день составляет более 25%.

Пристройка будет состоять из трех корпусов от трех до четырех этажей. Площадь новых зданий составит более восьми тысяч квадратных метров.

В существующем корпусе оставят начальную школу, здание свяжут с новыми стеклянным переходом. В первом блоке расположат вход, библиотеку с читальным залом и IT зоной, актовый зал, столовую и пищеблок. Во втором — учебные кабинеты средней и старшей школы, административные и вспомогательные помещения, а в третьем — спортзал, учебные мастерские и классы для занятий по кулинарии.

Прилегающую территорию благоустроят: для ребят поставят игровые площадки с резиновым покрытием и газоном, а также теневые навесы и тренажеры.

Новый учебный корпус рассчитан на 580 учеников. Благодаря нему вместимость школы № 16 увеличится до 1080 человек.

Строительство объекта проходит по госпрограмме Московской области за счет бюджетных средств.