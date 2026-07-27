Новый корпус школы № 16 откроют в Подольске 1 сентября

На строительной площадке задействованы 106 рабочих и 16 инженеров. Внутренняя отделка завершена, ведется монтаж оконечных приборов и технологического оборудования. Вся мебель уже завезена на объект, клининг помещений планируется завершить до 3 августа, после чего начнется расстановка мебели. В школе появится новый пищеблок полного цикла с полным набором помещений для приготовления вкусной и здоровой пищи, обеденный зал на 540 мест, актовый зал на 280 мест, оснащенный современным звуковым и световым оборудованием.

Новая пристройка рассчитана на 580 мест для учащихся 5–11-х классов, что позволит образовательному учреждению полностью отказаться от второй смены. 1 сентября 2026 года новый корпус примет учеников.